Sedat Peker hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı bir konuşmada 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği iddiasıyla yargılanacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği iddiasıyla çeşitli suç duyuruları yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK'TEN YARGILANACAK

İddianamede, Peker'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, bir kısım medyada cezaevlerinin basılıp FETÖ terör örgütü üyelerinin kurtarılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımları hatırlatarak devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini ifade ettiğini, devletin yıkılmasına yönelik faaliyetler karşısında vatandaşların ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediği söylediği aktarıldı.

Peker'in bu konuşmayı anma programı dahilinde ve alenen yaptığı dile getirilen iddianamede, konuşmanın bütünü göz önüne alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği, yapılan konuşmanın da ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda Peker'in, 'suç işlemeye tahrik' suçunu işlediği savunularak, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Peker'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Peker, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi'nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi'ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi'ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine."