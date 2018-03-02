300 kilo dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden yıkıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olduğu belirtilen arazideki, 13 katlı atıl bina için Bursa Valiliği'nden yıkım kararı alındı. Bunun üzerine, dün binanın ilk 3 katına 300 kilogram dinamit yerleştirildi.

300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılamadıhttps://t.co/e0oZ6zbiWd pic.twitter.com/ztjCLCrQ8f — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 2, 2018

​İlk patlatma işlemi, ikinci ve üçüncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi. Yapılan çalışmanın ardından patlama gerçekleşti fakat bina, yıkılmadı. Ekipler, binanın daha sonra yıkılması yönünde karar alınmasıyla bölgeden ayrıldı.

Atıl durumdaki 13 katlı bina, bugün öğle saatlerinde kendiliğinden yıkıldı. Bina bugün yerle bir olurken, olay sırasında zarar gören olmadı.