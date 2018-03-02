Sınırı geçen iki Yunan askeri casusluktan tutuklandı

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askeri gözaltına alındı

Edirne'de sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söyleyen Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

'KARDA AYAK İZLERİNİ TAKİP'

Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.

Pazarkule yakınlarında askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini söyledi.

Mitretodis ile Kouklatzis'in cep telefonlarındaki görüntüleri üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 'Hudut kartalları' adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'askeri casusluğa teşebbüs' ve 'askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.