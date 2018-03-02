Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak" açıklamasını yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis ve Hatay bölgelerinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli çeşitli birlik ve tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde, birlik komutanları ve personeli ile bir araya gelen Orgeneral Akar, harekat hakkında bilgi aldı. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dünkü çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri de ziyaret etti.
Orgeneral Akar, 2. Jandarma Komando Tugayı'na giderek, yaşamını yitiren askerler nedeniyle birliğe başsağlığı diledi, personele iyi dileklerde bulundu.
Açıklamada, Akar'ın, 2. Jandarma Komando Tugayı'ndaki ziyaretinde yaptığı konuşmaya da yer verildi.
'TERÖRİSTLERE DESTEK VEREN GÜÇ MERKEZLERİ HÜSRANA UĞRATILACAK'
Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla süreceğini belirten Akar, şu ifadeleri kullandı: "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."
Harekatın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli mültecilerin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Akar, "Nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.
'HER TÜRLÜ TEHDİT YOK EDİLECEK'
Orgeneral Akar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
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