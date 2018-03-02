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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Kaita ile ortak basın toplantısı düzenledi

    Erdoğan Mali'de: 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik

    © AA/ Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Kaita ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Son aldığım haberle 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

    Senegal’e resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhuriyet Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
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    Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki imza törenine katıldı. Mevkidaşı Keita tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'nin en yüksek nişanı takdim edildi.

    Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita, ortak basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan, sözlerinin başında, Türkiye'den Mali'ye "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, mevkidaşı Keita ile oldukça faydalı istişareler yaptıklarını kaydederek, Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

    Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

    • Biz Mali'yi asla uzak bir ülke olarak görmedik. Bizim nazarımızda Timbuktu, İstanbul'un, Konya'nın Bursa'nın kardeşidir. Bu tarihi arka plan ışığında Mali ile bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.
    • Mali, terörden çok çile çekmiştir. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliriz. Bu noktada her türlü desteği vermeye bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da hazırız. Mali'nin istikrarına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını münhasıran çizmek istiyorum. Terörle mücadelede Malili kardeşlerimizin yanındayız.
    • DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

    'ELİ KANLI ÇETELRİ BELLİ BİR ETNİK KİMLE ÖZDEŞ HALE GETİRENLER TERÖRİSTİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR'

    • Zira terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın terör karşısındaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor ama ne yaptıkları önemli.
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika
      © AA/
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      Şu anda Batı'nın terör konusundaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor. Ama ne yaptıkları önemli. Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere 120 civarında şehidimiz var. 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mcadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok yola devam edeceğiz.
    • Şehitlerimiz şüphesiz ki oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki şehadet makamlar üstü bir makamdır. bu da bizim mehmetçiğimizin en büyük gurur abidesidir. 'Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeşleştiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor.' derken, onları onlarla beraber değerlendiriyoruz.

    'TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARIMIZ BURADA METROBÜS PROJESİNE GİRECEK'

    • Bugün kardeşiz ya, geldiğimden beri dikkatimi bir şey çekti. O da ulaşımdaki sıkıntı. Toplu taşıma burada yok. Kardeşimle de bu konuyu konuştuk, o da toplu taşıma burda yok dedi. Burada metrobüs sistemine girmeye nasıl bakarsınız dedim, İstanbul'da gördüm çok beğendim dediler. Hemen biz Türkiye'deki firmalarımızla irtibatlarımızı kurduk. İnşallah burada böyle bir projeye girecekler. Toplu taşıma sistemi Mali'yi çok rahatlatacak.
    • Şahsıma devlet nişanı takdim etmeleri de beni çok çok onurlandırdı. Bunu milletim adına kabul ediyorum.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Mali, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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