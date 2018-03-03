Ankara Gar saldırısından iki ay önce Emniyet'e verilen rapor ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre MİT'in 100 kişinin öldüğü 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamı sonrasında savcılığa gönderdiği 6 sayfalık 'çok gizli' rapor, Gar davası dosyasından çıktı.

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2015 yılı içinde 'IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylem tehdidini arttığı'na ilişkin istihbaratlara yer verilen raporda; MİT'in Gar katliamından iki ay öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçtiği istihbarat notunda, 'IŞİD'in PKK-KCK çıkarlarına yönelik eylemler gerçekleştirebileceği; Adana, Mersin, Diyarbakır ve Suruç'ta görüldüğü üzere IŞİD bünyesindeki Türk radikal unsurların eylem planlamalarında yer almaya devam edebilecekleri' uyarısında bulunduğu belirlendi.

Bunun yanı sıra MİT'in, Gar saldırısından aylar önce saldırıyı organize eden IŞİD'in Gaziantep emiri 'Sarı' kod adlı Yunus Durmaz'ı ve yapılanmasını bildiği anlaşılan raporda, Durmaz'ın Temmuz 2015 itibarıyla IŞİD bünyesinde Suriye'de faaliyet gösterdiği ifade edildi. Buna karşılık raporda, "Teşkilatımız, Ankara eylemi ve eylemcileriyle ilgili olarak eylem öncesinde somut bir tespitte bulunulamamıştır" denilmesi soru işaretine neden oldu.

'MİLİTANLAR TELAFER, TUZHURMATU VE KERKÜK'TEN'

Bilgi notunda yer alan ve Gar katliamı öncesinde Emniyet'e gönderilen istihbaratlar şöyle:

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Ağustos 2015 itibarıyla DEAŞ unsurlarınca "Türkiye'nin DEAŞ'a doğrudan saldırması ihtimaline karşı DEAŞ unsurlarının metropol ve turistik merkezlerde saldırılar gerçekleştirebilecekleri" yönünde propaganda yapıldığı…

'İNCİRLİK'İN AÇILMASI EYLEM TEHDİDİ AÇISINDAN KRİTİK EŞİK NİTELİĞİ TAŞIYOR'