Ahmet Hakan: İki partiye oy vermek mümkün olmamalı

Bir seçimde ilk kez bazı partilerin aldıkları oyu, net ve kesin bir biçimde bilmenin mümkün olmayacağını ifade eden Ahmet Hakan, "AK Parti ve MHP ittifakında Cumhur ittifakında yer alan iki partiye birden oy vermek mümkün olacakmış. Yani oy pusulasında hem AK Parti'ye, hem de MHP'ye mühür basıldığında o oy geçerli sayılacakmış. Peki iki partiye birden basılan oylar, hangi partiye yazılacakmış?" dedi ve şöyle devam etti:

"Şöyle yapılacakmış: İki partiye birden basılan oylar, partilerin aldıkları oyların oranına göre iki partiye pay edilecekmiş. Yani durum tam olarak şu: Sanki seçim değil de anket söz konusuymuş gibi dağıtma usulü uygulanacak!"

Düzenlemeden vazgeçilmesini söyleyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan vazgeçilmeli. Çünkü bu şekilde bir seçimde ilk kez bazı partilerin aldıkları oyu, net ve kesin bir biçimde bilmek mümkün olmayacak. Yani seçmen iradesi, ilk kez başı sonu belli biçimde ortaya çıkmayacak, çıkamayacak."

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