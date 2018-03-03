TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren "2434 teröristin etkisiz hale getirildiği"ni açıkladı. Öte yandan, TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini aldığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434. pic.twitter.com/KYONZJssiO — TSK (@TSKGnkur) March 3, 2018

TSK açıklamasına göre, 20 Ocak'ta başlatılan harekatta bugüne kadar etkisiz hale getirilenlerin sayısı 2434 oldu.

'2 KÖY DAHA ALINDI'

AA'nın aktardığı habere göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini PYD'den aldı.