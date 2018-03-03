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    Celal Şengör

    Altaylı: Şengör'ün attığı 'Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi' oltasını herkes yuttu

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" açıklamasının planlı yapıldığını söyledi.

    Celal Şengör
    © AA/
    Prof. Şengör: Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi
    Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Ptolemaios Atlası'nın tıpkıbasımının tanıtım toplantısında "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" dediğini aktaran Fatih Altaylı, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" dediğini belirtti.

    Altaylı, "Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün 'attığı oltayı' yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar" diye yazdı.

    Altaylı, "Sabah beni arayan Celal Şengör, 'Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık' diyor" ifadelerini kullandı.

    Altaylı'nın "Türk basınına bilimsel test" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Dün girizgâhını yapmıştım, perşembe günü çok önemli bir kitabın tanıtımını gerçekleştirdik.

    Ptolemaios Atlası'nın tıpkıbasımının tanıtımını.

    Dünyadaki en önemli el yazmalarından biri.

    Döneminin büyük matematikçisi ve haritacısı Ptolemaios tarafından yapılan, dönemin bilinen coğrafyasını anlatan ilk atlas.

    Dünyada birkaç kopyası kalmış.

    En temizi Vatikan arşivlerinde, en önemlisi ise Topkapı Sarayı'nda.

    Fatih Sultan Mehmed buldurup saraya aldırmış ve kullanmış.

    Sonrasında unutulmuş.

    Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra sarayın dehlizlerinde sular içinden çıkmış.

    Atatürk'ün emriyle Almanya'dan davet edilen bir restoratör tarafından kurtarılabildiği ölçüde kurtarılmış.

    10 yıl kadar önce gelişen teknolojiyle yeniden onarılmış.

    İlgilenen araştırmacılar tarafından özel izinle ziyaret edilip incelenebilen bir kitap.

    Ve ilk kez çok iyi bir tıpkıbasımı yapılıyor. 1999 adet.

    O kadar önemli ki, dünkü yazımda da belirttiğim gibi İtalyan Grandük Medici adını duyunca heyecanlanıp "Keşke ben de gelip görseydim"diyor.

    O kadar önemli ki kitap, coğrafi keşiflerin yapılması bile bu atlas sayesinde mümkün olmuş.

    İşte bu kitabın basın tanıtımını yapıyoruz.

    Tanıtım öncesi Celal Şengör, "Ne dersin Fatih, medyamız bu tanıtıma ilgi gösterir mi? Çok önemli bir iş bu" diyor.

    Ben de Celal'e, "Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol" diyorum.

    Prof. Celal Şengör, uzun uzun kitabın önemini, değerini anlatıyor, Fatih Sultan Mehmed'den uzun uzun övgü dolu sözlerle bahsediyor ardından ben Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı'nda bulunan Piri Reis haritasına getiriyorum sözü.

    Ve Celal Şengör, Piri Reis haritasının ne kadar değerli olduğunu anlatırken, "Eğer o harita Fatih Sultan Mehmed zamanında çizilmiş olsaydı, Piri Reis o haritayı Fatih'e getirseydi, Osmanlı İmparatorluğu bambaşka bir yöne giderdi, ama Kanuni salak olduğu için bu haritanın önemini anlamadı. Eğer anlayıp dünyanın nasıl değiştiğini görseydi, Osmanlı yıkılmazdı, bugün hâlâ dünyanın en büyük devleti olurduk"diyor.

    Ve masanın altından bana bir tekme atıyor. "Bu cümlem haber olur herhalde" demek için.

    Ve yanılmıyoruz.

    Ertesi gün Ptolemaios Atlası'ndan iki kelime bahsedenler, Celal Şengör'ün "attığı oltayı" yutarak, sadece ve sadece basının anlayışını test etmek için kullandığı tek kelime üzerinden haber yapıyorlar.

    Sabah beni arayan Celal Şengör, "Testimiz başarılı oldu. Türk basınının haber anlayışının ne olduğunu bilimsel olarak ortaya çıkardık" diyor.

    Giyotinin altına uzattığı boynunu bilimsel deney yapmak için kullanan bilim adamı Lavoisier gibi.

    Vurun Celal'e ama en azından Ptolemaios Atlası'ndan da biraz bahsedin.

    Çok önemli çünkü."

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    Etiketler:
    Piri Reis, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Altaylı, Celal Şengör, Türkiye
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