AK Parti Sözcüsü Ünal: Gülen, Yavuz Sultan Selim'in kaftanıyla Türkiye'ye gelecekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Yavuz Sultan Selim'in kaftanının restorasyon bahanesiyle ısrarla Fethullah Gülen için ABD'ye götürülmek istendiğini ve kendisinin buna karşı çıktığını söyledi. Ünal, "Kaftan bir nevi hilafetin sembolüdür. Bu, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen söyleşide konuşan AK Partili Ünal, hocaların toplumdaki önemine ve onlara duyulan saygıya değinerek Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim ile hocası İbn-i Kemal arasında geçen kaftana çamur sıçrama hikayesini anlattı.

Asırlar önce gerçekleşen kaftan hikayesinin Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde de devam ettiğini kaydeden Ünal, şunları söyledi:

'İNAT ETTİM, DEDİM Kİ BU KAFTAN AMERİKA'YA GİTMEYECEK'

"Çaldıran seferine giderken İbn-i Kemal'in atının ayağından Yavuz'un kaftanına çamur sıçrar ve bir an İbn-i Kemal tedirgin olur, çünkü Yavuz Saltan Selim Han'ın celaleti çok yüksektir. Bunu anlar Yavuz, 'Hocam sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim için onurdur' der ve o çamur sıçrayan kaftanını hocasına hediye eder ve bir de vasiyette bulunur, der ki 'Bu kaftanı öldüğümde sandukamın üzerine örtün.' Peki hikaye orada biter mi? Hikaye orada bitmez. Bakanlığım dönemimde ısrarla bu kaftanı Amerika'ya götürmek istiyorlar. Diyorum ki 'Bu kaftanı Amerika'ya niye götüreceksiniz?' 'Efendim kaftan eskidi, kumaş restoratörlerine kaftanı restore ettirmemiz lazım.' Ben de inat ettim dedim ki, 'Bu kaftan Amerika'ya gitmeyecek. Burada kumaş restoratörü bulun, burada yaptırın.' Kumaş restoratörünü buldurduk, Amerika'ya göndermedik kaftanı."

'O KAFTAN ASLINDA HİLAFETİN SEMBOLÜDÜR'

Kaftanın Fethullah Gülen için götürülmek istendiğini söyleyen Ünal, şöyle devam etti:

"Sonra Amerika'ya neden götürmek istedikleri ortaya çıktı biliyorsunuz. Bu, Pensilvanya'daki… O kaftan aynı zamanda hilafeti de temsil eder çünkü, o seferde biliyorsunuz Memlukluları 3 tane büyük devleti ortadan kaldırmış ve hilafeti Yavuz Sultan Selim Han İstanbul'a getirmiştir. O kaftan da aslında bir nevi hilafetin sembolüdür. Bu, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelirken o kaftanı giyip gelecekmiş. Öyle bir hikayesi var, bu da daha sonra ortaya çıktı."