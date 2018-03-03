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    Hüseyin Avni Mutlu - Hüseyin Çapkın

    Mutlu ve Çapkın'a ceza gerekçesi: Tecrübeliydiler ama sadece izlediler

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması' davasında hapis cezası alan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkındaki mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçede, her iki ismin de 'kime hizmet ettiğini bilecek tecrübe ve birikime sahip' oldukları belirtilerek, "Harekete geçmeyerek bilinçli yardımda bulundukları kanaatine varılmıştır" denildi.

    FETÖ'nün 'Mülkiye Yapılanması'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptıran ve 6 sanığın da beraatine karar veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.

    Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
    © AA/ İsa Terli
    FETÖ soruşturmasında Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın için müebbet istendi
    Mahkeme heyeti, 200 sayfalık gerekçeli kararında Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 'örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediğini, ilgili kişi ve kurumları zamanında uyarmadığını' belirtti.

    Kararda, Çapkın ve Mutlu'nun örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı, hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulundukları kanaatine varıldığı bildirildi.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 200 sayfalık gerekçeli kararda FETÖ/PDY'nin kuruluşu, amacı, hiyerarşik yapısı, örgütün istihbarat ağı, illegal yapılanması, haberleşmede kullandığı yöntemler, mali yapısı" ayrıntılı olarak anlatıldı. Gerekçeli kararda davada yargılanan her sanık hakkında ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunuldu.

    'HÜSEYİN AVNİ MUTLU TECRÜBELİ BİR MÜLKİ AMİR'

    Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
    © AA/ İsa Terli
    Hüseyin Avni Mutlu'ya yolsuzluk suçlaması
    Gerekçeli kararda, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mutlu'nun 2010 yılında İstanbul Valiliği'ne atandığı, yaşı ve görev yaptığı il ve ilçeler nazara alındığında son derece tecrübeli bir mülki amir olduğu vurgulandı.

    Gerekçeli kararda Mutlu'nun İstanbul'da göreve geldiği tarih ve sonrasında, FETÖ'nün şüphe yaratan ve ilerleyen zaman içinde kumpas soruşturmaları olduğu ortaya çıkan bir çok adli ve idari işlemlerine tevessül ettiği, devletin çeşitli kademelerine ve özellikle de emniyet ve adli kurumlarına sızdığı ve bu şüpheli işlemleri bu sayede gerçekleştirebildiği belirtildi.

    Gerekçeli kararda, "Bu ortamda 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarımıza FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kurulan tuzak ortaya çıktığında artık örgütün amacının ve kimlere, hangi yabancı devletlere hizmet ettiğinin netleşmeye başladığı, örgüt liderinin kendisine yapılan çağrıya rağmen ısrarla ülkemize gelmeyerek kendisini koruyan ve kullanan yabancı devletlerin himayesi altında ve onların emperyalist çıkarlarının hizmetkarı olarak kalmayı tercih ettiği, bu şekilde hizmet hareketi kavramının anlamının herkesçe anlaşıldığı ve bu durumun sanıkça da bilinmemesinin imkansız olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

    ‘SANIĞIN BAKIŞ AÇISINI ORTAYA KOYDUĞU ANLAŞILDI'

    Hüseyin Avni Mutlu - Hüseyin Çapkın
    © Fotoğraf: DHA
    Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkındaki karar belli oldu
    Gerekçeli kararda şu değerlendirmede bulunuldu: "Bu ortamda sivil darbe girişimi olan 17-25 Aralık sürecine gelindiği, sanığın bulunduğu konum ve yaptığı görev itibariyle örgütün amacının meşru ve seçilmiş hükümetimiz ve başbakanımızı görevinden düşürmek olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı, zira gerektiğinde kendisinin de kabul ettiği üzere terör örgütü lideri ile doğrudan telefon görüşmesi yaptığı ve incelenen HTS kayıtlarına göre örgütle irtibat ve iltisakı bulunan kişiler ve ayrıca tepe yöneticileri (Dilaver Azim, Talip Büyük, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Şerif Ali Tekalan gibi) dahil olmak üzere bir çok kişi ile görüştüğü anlaşılmıştır. Tanık Halil Güneş tarafından, sanığa vali olması sebebiyle kalmakta olduğu huzur evinde örgütün illegal bir şekilde baskı yaparak para toplamaya zorladığı, tehdit yöntemlerine varan ve bir çeşit nitelikli gasp suçuna kadar değerlendirilebilecek seviyede örgütsel ciddi bir suç sanığa ihbar edildiğinde, yaptığı görev itibariyle derhal buna el koyarak ilgili kolluk ve adli birimleri harekete geçirmesi gereken, beklenen sanığın bunu yapmadığı gibi tanığı susturarak ve ‘Seni buradan gönderirler' şeklinde beyanda bulunarak, korkutarak durumu örtbas ettiği ve bu örneğin sanığın örgüte bakış açısını, yardım kastını net bir şekilde ortaya koyduğu anlaşılmıştır."

    ‘BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YARDIMDA BULUNDU'

    Hüseyin Çapkın, tahliye edildi
    © AA/ Şebnem Coşkun
    Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tahliye edildi
    "Sanığın oğlunun örgüte bağlı okulda eğitim görmüş olması, HTS kayıtlarına yansıyan örgüt ile ilgili önemli kişilerle irtibatı, aramada elde edilen kitaplar her ne kadar örgüt üyeliği suçuna ilişkin yeterli delil niteliğinde olmasa da sanığın örgüte ve ideolojisine yakınlığı anlamında kanaat verici bulunmuştur" denilen gerekçeli kararda, "Sonuç olarak sanığın görev yaptığı İstanbul Valiliği sırasında gerçekleşen söz konusu örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığı, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediği, kendisine itimat ederek İstanbul Valiliği görevine kadar getiren ilgili kişi ve kurumları bu konuda zamanında uyarmadığı ve bu surette örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı ve hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulunduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

    'ÇAPKIN ÖNLEYİCİ TEDBİR ALMADI'

    2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Çapkın'ın da son derece tecrübeli bir emniyet müdürü olduğu ifade edilen gerekçeli kararda, Çapkın'ın İstanbul'da göreve geldiği 29 Haziran 2009 tarihi ve sonrasında MİT Müsteşarı'na FETÖ tarafından kurulan tuzağın ortaya çıktığı ve sivil darbe girişimi olan 17-25 Aralık sürecine gelindiği anlatıldı.

    Mehmet Ağar
    © AA/
    Mehmet Ağar: Hüseyin Çapkın'ı bana Tansu Çiller önerdi
    Gerekçeli kararda, "Sanığın bulunduğu konum ve yaptığı görev itibariyle örgütün amacının meşru ve seçilmiş hükümetimiz ve başbakanımızı görevinden düşürmek olduğunu bilmemesinin mümkün olmadığı, zira bu kapsamda beyanı alınan tanık Mehmet Yeşilkaya'nın ifadesine göre 13 Aralık 2013 tarihinde sanıkla gerçekleştirdiği görüşmede bazı şube müdürlerinin hükümetimiz aleyhine şüpheli nitelikte bir çalışma ve hazırlık içinde oldukları yönünde duyumlarının olduğunu beyan etmesine rağmen sanığın, geçmişte yukarıda zikredilen kamuoyunda şüphe ile karşılanan bir çok soruşturmanın da yapıldığını bilmesine rağmen bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almadığı anlaşılmıştır. İl emniyet müdürü konumundaki sanığın yaşı ve son derece tecrübeli olması karşısında bu şube müdürlerinin amacını ve kimlere hizmet ettiklerini bilmemesinin mümkün olmadığı anlaşılmış ve her ne kadar örgüt üyeliği suçuna ilişkin yeterli delil dosya kapsamı itibariye mevcut olmasa da bu pasif hareket tarzı sanığın örgüte bakış açısı anlamında mahkememizce kanaat verici bulunmuştur. Sonuç olarak sanığın görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü sırasında gerçekleşen söz konusu örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığı, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması, durdurulması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediği, kendisine itimat ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine kadar getiren ilgili kişi ve kurumları bu konuda zamanında uyarmadığı ve bu surette örgütün devlet içerisindeki tehlikeli, hakkı ve hukuku pervasızca çiğneyen ve paralel devlet oluşturmaya yönelik yapısını bilmesine karşın harekete geçmeyerek bilinçli şekilde yardımda bulunduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

    DAVA 10 ŞUBAT'TA KARARA BAĞLANMIŞTI

    6 sanık hakkında yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin delil olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği kaydedilen gerekçeli kararda, ceza alan diğer 6 sanığın da Bylock kullanmaları, Bank Asya hesaplarındaki hesap hareketi, sanıkların çocuklarını örgütle bağlantılı olduğu bilinen eğitim kurumlarına 2014-2015 yıllarında göndermeleri gibi gerekçelerle ceza verildiği anlatıldı.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Şubat'ta FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin 14 sanıklı davayı karara bağlamıştı. "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Hüseyin Avni Mutlu'nun tahliyesine, Hüseyin Çapkın'ın da yurt dışına çıkışını yasaklamıştı. 6 sanığın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme heyeti, 6 sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı.

    Etiketler:
    MİT, FETÖ, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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