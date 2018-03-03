Atatürk için 'Zurnanın son deliğiydi' diyen Akit TV sunucu hakkında suç duyurusu

Hürriyet'in haberine göre, CHP'li Erdem avukatı Onur Cingil aracılığıyla savcılığa Akit TV sunucusu Ahmet Anapalı ve Akit Televizyon ve Radyo A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akit TV'de izleyiciden gelen Mustafa Kemal'in Harekat Ordusu'ndaki görevi nedir? sorusunu cevaplayan Ahmet Anaplı:



Harekat Ordusu'nda zurnanın son deliğiydi. Gel gel, git git yapan, bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı Mustafa Kemal'di pic.twitter.com/xRISZoUlMN — Az Önce Oldu (@azonceoldu) February 28, 2018

​Dilekçede 28 Şubat 2018'de Akit TV'de yayımlanan ‘Saklanan Tarih' isimli programda yorum yapan Ahmet Anapalı'nın, "Harekat Ordusu'nda zurnanın son deliğiydi. Gel gel, git git yapan emir subayı! Bana su getir, sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı!" dediği belirtildi.

Bu sözlerin, Atatürk'ün manevi şahsiyetine ve hatırasına alenen hakaret içerdiği kaydedilen dilekçede şüphelilerin, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama", "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama","Türk millerini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından haklarında soruşturma başlatılarak dava açılması talep edildi.