Karamollaoğlu'ndan Müslüm Gürses mesajı: Yakarsa dünyayı garipler yakar

Ölümünün 5. yılında Müslüm Gürses için Twitter hesabından mesaj yayınlayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses'in vefat yıl dönümü. Kendisini minnetle yâd ediyoruz.
Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'in bir ifadesiyle seslenmek istiyorum, ''Yakarsa dünyayı garipler yakar!''#MüslümGürses— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 3, 2018
Bu vesile ile ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'in bir ifadesiyle seslenmek istiyorum, 'Yakarsa dünyayı garipler yakar!'"
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