İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kayıp silah' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda 106.740 olarak yer alan kayıp silah sayısının, 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir.



Kamuoyuna duyurulur❗ — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 3, 2018

​İçişleri Bakanlığı'nın 2017 yıla ilişkin faaliyet raporunda 106.740 silah, çalıntı-kayıp olarak kayıtlara geçmişti.