Kayıt
21:37 03 Mart 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım

    Yıldırım: Bugün bu hesap çarşıya uymaz

    © AA/ Ali Atmaca
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz" dedi.

    Binali Yıldırım
    © AA/ Abdullah Coşkun
    Yıldırım: Raco temizlendi
    Yıldırım, Kütahya Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Kütahyalılara teşekkür eden Yıldırım, kurulduğu günden bu güne AK Parti Kütahya Teşkilatında görev yapanlara teşekkür etti, hizmet yarışına devam edeceklere de başarılar diledi.

    Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    'BUGÜN ZEYTİNDALI'NIN 43. GÜNÜ, KÜTAHYA'NIN PLAKASI DA 43'

    • Kütahya, kuruluş şehri. Kütahya kurtuluş şehri. Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana'nın, Evliya Çelebi'nin şehri. Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar. Bu topraklar Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar. Yanımızda olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. 1946'da Adnan Menderes'i bağrından çıkaran ilimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya 15 Temmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta Zeytindalı operasyonunun başladığını buradan duyurdu. Bugün Zeytindalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43.
    • Bugün de Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimize Kütahya'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehirlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

    'HAYME ANA'NIN TORUNLARI DUALARIYLA MEHMETÇİĞİN YANINDA'

    • Zeytin Dalı Afrin Raco
      © AA/ Behr el Halebi
      TSK'dan Afrin açıklaması: 2 bin 516 terörist etkisiz hale getirildi
      81 milyon vatandaşımız, bir millet onların arkasındadır. Hayme Ana'nın torunları dualarıyla yanındadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek.

    'BİZİ 3-5 TERÖR ÖRGÜTÜYLE TEHDİT EDECEKLERİNİ DÜŞÜNENLER VARSA ÇOK YANILIRLAR'

    • Tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, kendi geleceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizleri, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün, bu hesap çarşıya uymaz, bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz.
    • Suriye'deki ABD askerleri
      © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
      ABD'nin planı: Soçi'yi sabote et, Türkiye'yi durdur, Suriye'yi böl
      Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri üretim olarak, istihdam, olarak, ihracat olarak geri dönüyor. Türkiye, 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor.
    • Bugün AK Parti'nin kadın üye sayısı 4.5 milyonu bulmuştur. Kütahya'da 216 bin kadın seçmen var. Erkek seçmenlerin sayısından daha fazla. Bunu biliyor muydunuz? Yani Kütahya'daki başarının arkasında 'AK kadınlar' var. Kütahya'da 28 bin AK Parti'li kadın üyemiz var. Şimdi artık zaman, bu sayıyı iki katına çıkarma zamanıdır.
    • AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara
      DHA
      Başörtüsüz fotoğrafını paylaştığı için eleştirilen AK Partili Kadın Kolları Başkanı istifa etti
      Bugün Türkiye'de 40 kadın belediye başkanımız var. Devlette çalışanların yüzde 40'ı, hakim savcıların yüzde 43'ü, üniversitede görev yapan hocaların, akademisyenlerin yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar adım adım iktidarı ele alıyor. Kadınlarımıza yaptığımız yatırım katbekat fazlasıyla geri geliyor. Cephedeki Mehmetçikler de sizin evlatlarınız, onlarla gurur duyuyoruz.
    • (Salonda slogan atan gençlere hitaben) Bir düzeltme yapalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz.

    'KAVGA ETMİYORUZ, ESER ÜRETİYORUZ'

    • Biz 15 yıldır slogan atmıyoruz iş yapıyoruz. Kavga etmiyoruz eser üretiyoruz. 16 yılda şehirlerimizi adeta yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin her tarafını yatırımlarla hizmetlerle donattık.

    'YOLLARI BÖLERİZ TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

    • 2003'te sadece 10 kilometre olan bölünmüş yol sayısı şu an 310 kilometreye çıktı. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. AK Parti olarak Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. AK Parti milli iradenin temsilcisidir, AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye, AK Parti ile güçlendi, büyüdü.
    • Kılıçdaroğlu ne diyor, 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki 'iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz'. Uyan da balığa gidelim AK Parti 15 yıldır veriyor zaten kardeşim. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle, yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bihaber, yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz, ne hizmet ediyoruz, hangi destekleri yapıyoruz, hangi projeler yapılıyor buna kafa yorun.

    'SEN BAYRAĞINI CEBİNE KOYUP HAKKARİ'YE GİDERKEN BİZ BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYORDUK'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © Fotoğraf: CHP
      Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım
      Bir de şimdi çıkmış diyor ki 'şehitlerimiz geliyor bayrak asalım'. Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımızı göğsümüzde, ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızları her bir şehidimizin nişanesidir.

    'ÇAMUR SİYASETİ AK PARTİ'YLE SON BULDU'

    • Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek.

    'BİZ ONLARIN DERDİNİ BİLİYORUZ'

    • Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor.  Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar 'Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var, biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım.

    İlgili konular:

    Yıldırım: Raco temizlendi
    Yıldırım: Zeytin Dalı, Afrin'le sınırlı değil
    Yıldırım: Türkiye özel sektör ile kalkınıyor
    Etiketler:
    Binali Yıldırım, Kütahya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    TSK ve ÖSO Raco'da
    TSK ve ÖSO, Raco'da
    Karikatür
    Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam