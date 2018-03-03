Yıldırım: Bugün bu hesap çarşıya uymaz

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'BUGÜN ZEYTİNDALI'NIN 43. GÜNÜ, KÜTAHYA'NIN PLAKASI DA 43'
- Kütahya, kuruluş şehri. Kütahya kurtuluş şehri. Ertuğrul Gazi'nin anası Hayme Ana'nın, Evliya Çelebi'nin şehri. Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar. Bu topraklar Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar. Yanımızda olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. 1946'da Adnan Menderes'i bağrından çıkaran ilimizdir Kütahya. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya 15 Temmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta Zeytindalı operasyonunun başladığını buradan duyurdu. Bugün Zeytindalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43.
- Bugün de Afrin'de destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimize Kütahya'dan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bugüne kadar bu güzel ülke için, istikbalimiz için canlarını seve seve veren bütün şehirlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Afrin şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.
'HAYME ANA'NIN TORUNLARI DUALARIYLA MEHMETÇİĞİN YANINDA'
- 81 milyon vatandaşımız, bir millet onların arkasındadır. Hayme Ana'nın torunları dualarıyla yanındadır. Kütahyalı hanım kardeşlerim, Kilisli, Antepli, Karadenizli, Egeli, Güneydoğulu hanım kardeşlerim Mehmetçiğimizin arkasındadır. Orada o topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek.© AA/ Behr el Halebi
'BİZİ 3-5 TERÖR ÖRGÜTÜYLE TEHDİT EDECEKLERİNİ DÜŞÜNENLER VARSA ÇOK YANILIRLAR'
- Tarih boyunca nice tuzaklar, nice desiseler görmüş, hepsinin de üstesinden gelmiş asil bir milletin evlatlarıyız. Bugün bizi 3-5 terör örgütüyle tehdit edeceklerini, kendi geleceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizleri, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir. Ama bugün, bu hesap çarşıya uymaz, bu hesap Kütahya'ya hiç uymaz.
- Bugün artık ekonomimiz Allah'a şükür güçlü, dimdik ayaktayız. Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri üretim olarak, istihdam, olarak, ihracat olarak geri dönüyor. Türkiye, 2017 üçüncü çeyreğinde yüzde 11 üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada bir numara oldu. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimimiz günden güne artıyor.© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
- Bugün AK Parti'nin kadın üye sayısı 4.5 milyonu bulmuştur. Kütahya'da 216 bin kadın seçmen var. Erkek seçmenlerin sayısından daha fazla. Bunu biliyor muydunuz? Yani Kütahya'daki başarının arkasında 'AK kadınlar' var. Kütahya'da 28 bin AK Parti'li kadın üyemiz var. Şimdi artık zaman, bu sayıyı iki katına çıkarma zamanıdır.
- (Salonda slogan atan gençlere hitaben) Bir düzeltme yapalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz.
'KAVGA ETMİYORUZ, ESER ÜRETİYORUZ'
- Biz 15 yıldır slogan atmıyoruz iş yapıyoruz. Kavga etmiyoruz eser üretiyoruz. 16 yılda şehirlerimizi adeta yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin her tarafını yatırımlarla hizmetlerle donattık.
'YOLLARI BÖLERİZ TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'
- 2003'te sadece 10 kilometre olan bölünmüş yol sayısı şu an 310 kilometreye çıktı. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. AK Parti olarak Türkiye'nin davasına sahip çıkan tek partiyiz. Türkiye'nin gücüne 15 yıldır güç katıyoruz. AK Parti milli iradenin temsilcisidir, AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye, AK Parti ile güçlendi, büyüdü.
- Kılıçdaroğlu ne diyor, 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki 'iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz'. Uyan da balığa gidelim AK Parti 15 yıldır veriyor zaten kardeşim. Söyleyeceksen yeni bir şey söyle, yapılanı söyleme. Memleketin işlerinden bihaber, yollarda yürüyorlar. Biraz da millete ne iş yapıyoruz, ne hizmet ediyoruz, hangi destekleri yapıyoruz, hangi projeler yapılıyor buna kafa yorun.
'SEN BAYRAĞINI CEBİNE KOYUP HAKKARİ'YE GİDERKEN BİZ BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYORDUK'
- Bir de şimdi çıkmış diyor ki 'şehitlerimiz geliyor bayrak asalım'. Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımızı göğsümüzde, ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde dalgalandırıyorduk. Tabii ki güzel bir şey. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır. Bayrağımız bizim canımız, rengi bizim kanımız, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızları her bir şehidimizin nişanesidir.© Fotoğraf: CHP
'ÇAMUR SİYASETİ AK PARTİ'YLE SON BULDU'
- Çamur siyaseti de tembellik siyaseti de AK Parti'yle son buldu. Artık yan gelip yatarak her seçimden yenilgiyle çıktığı halde zafer nidaları atarak muhalefet yapanların miadı doldu. İnşallah cumhurbaşkanlığı sistemiyle milletin halini, memleketin geldiği yeri bilmeden boş boş konuşanlar, atanlar tutanlar tarihe teslim olacak. Çamur siyaseti yapanlar, siyaset sahnesinden silinecek.
'BİZ ONLARIN DERDİNİ BİLİYORUZ'
- Dün halk oylamasında 'Hayır'da bir olalım' diyenler, bugün milli duruş, yerli duruş sergileyenlere ateş püskürüyor. Biz onların derdini biliyoruz. Onlar geleceklerini gördüler, kaybedeceklerini şimdiden anladılar, onun telaşını yaşıyorlar. Kongrelerimizin şu heyecanı, salondaki şu coşku onların uykularını kaçırıyor. Anladılar ki 2019 yenilgisi daha şimdiden kapılarını çalıyor. Hizmette kusur etmediğimiz için bu konuda söz bulamayanlar 'Cumhur İttifakı'na sataşıyorlar. Bu aciz siyaset karşısında söylenecek tek bir şey var, biz onları kendi haline bırakıp işimize bakalım.
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