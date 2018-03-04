Askeri lisedeki Game of Thrones davasında beraat

İzmir Maltepe Askeri Lise Yabancı Diller Bölümü’nde yabancı dil eğitimini pekiştirmek için öğrencilerine Game of Thrones dizisini izlettirdikleri için ‘disiplinsizlik’ gerekçesiyle TSK’dan atılan ve ‘Çocuğa müstehcen yayın göstermek ve izletmekle’ suçlanıp yargılanan 4 öğretmen subay, 7 yıl sonra İzmir 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre , subayların avukatı Ozan Açıkalın şunları söyledi: "Bunun TSK içine sızan FETÖ'cülerin kumpası olduğunu biliyorduk. Derdimizi kimseye anlatamıyorduk.

Müvekkilerimizden üçü daha önce emekliliklerini istedikleri için ihraç kararı yok hükmünde oldu. Ancak Yüzbaşı İskender Gülbahar için durum öyle olmadı. Bu mağduriyetin biteceğini düşünüyoruz."

Davanın açılmasında rol oynayan 12 subay FETÖ ile bağlantıları olduğu ve bazıları da darbe girişiminde aktif rol oynadıkları iddiasıyla yargılanıyor.