IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da IŞİD'in Suriye'deki sözde celladı olarak bilinen şahıs polis tarafından yakalandı.

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Hürriyet'in haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleri, Suriye'nin Deyr Ez Zor şehrinde IŞİD'e bağlı sözde cellat olan Suriye uyruklu M.K. ve örgüt üyesi Suriye uyruklu U.H.'yi düzenledikleri operasyonla Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Gözaltına alınan sözde celladın örgüt adına çok sayıda eylem gerçekleştirdiği bildirildi.

Örgüt mensubu sözde cellat ile diğer IŞİD üyesi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.