Baydemir'e verilen 'polise hakaret' cezası 'hukuka aykırılıklar olabileceği' gerekçesiyle bozuldu

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önündeki polislere 'hakaret' ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Baydemir'in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Serdar Çelebi, kararın yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruyu inceleyen 9. Ceza Dairesi, kararın bozularak, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

9. Ceza Dairesi'nin oybirliği ile aldığı kararda, Baydemir hakkında verilen hükümde hukuka aykırılıklar olabileceği ve yeniden yargılama yapılması gerektiği kanısına ulaşıldığından, davanın yeniden görülmesi gerektiği belirtildi.