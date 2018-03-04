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    Mustafa Kemal Atatürk

    Abdülhamid’in kız kardeşinin Atatürk'e telgrafı: Son günlerimi odamda geçirmeme müsaade edin

    © AA/ Hanri Benazus Arşivi
    Türkiye
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    Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid’in kızkardeşi Seniha Sultan, Osmanlı Hanedanı için verilen sürgün kararının ertesi Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf gönderdi ve son günlerini odasında geçirmek için izin istedi. Telgrafı Murat Bardakçı yayınladı.

    Bardakçı'nın Habertürk'teki yazısında, Seniha Sultan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği mektuba yer verildi.

    Yazının ilgili bölümü şöyle:

    "Dün hilâfetin kaldırılışının ve Osmanoğlu Ailesi'nin sürgüne gönderilmesinin 94. yıldönümü idi. Bu yıldönümü vesilesi ile Sultan Abdülmecid'in kızı ve Sultan Abdülhamid'in de kızkardeşi olan yaşlı bir Osmanlı prensesinin, Seniha Sultan'ın, sürgün kararının hemen ertesi günü Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği ve "Çok yaşlıyım. Beni kovmayın, son günlerimi odamda geçirmeme müsaade buyurun" dediği telgrafı yayınlıyorum.

    Seniha Sultan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği telgraf.
    © Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı Arşivi
    Seniha Sultan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği telgraf.

    'ODADAN BİLE ÇIKMAK İKTİDARINA MÂLİK DEĞİLİM'

    "Seniha Sultan, kararın tebliğinde sonra bir ümide kapılarak, Pangaltı Postahanesi'nden 4 Mart'ta Ankara'ya, Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf gönderdi. Hanedanın bu yaşlı mensubu, "Ankara'da, Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne" hitabı ile başlayan telgrafında '78 yaşındayım. Odadan bile çıkmak iktidarına mâlik bulunmadığımdan karar-ı ahire tebaiyet maddeten imkân haricindedir. Hayattan artık bir nasibi kalmamış olan benim gibi bir ihtiyarın takarrüp eden son günlerini odasında geçirmeye müsaade buyurmanızı istirham eylerim. Seniha binti Abdülmecid' diyordu."

    ERKEKLERE 24 SAAT, KADINLARA 10 GÜN

    Yazıda Bardakçı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği 431 sayılı kanunla Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarının Türkiye sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiş, memleketten ayrılmaları için hanedanın erkek mensuplarına 24 saat, kadınlara ise on gün tanınmıştı.

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    © AA/
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    Ankara Hükümeti, İstanbul Valisi Haydar Bey'e gönderdiği telgraf emriyle Dolmabahçe Sarayı'nda yaşayan Halife Abdülmecid Efendi'nin hemen o gece sınır dışı edilmesi talimatını vermişti.

    Vali Haydar Bey, 3 Mart akşamı saat sekiz sularında Halife'ye kararı tebliğ etmek için Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Yanında İstanbul Emniyet Müdürü Sadeddin Bey de vardı. Polis ve asker sarayın etrafını sarmış, giriş-çıkış yasaklanmış, bütün telefonlar kesilmiş, sarayda yaşayanların dışarıyla bağlantı kurmasına imkân bırakılmamıştı.

    TALEBİ DİKKATE ALINMADI

    Kararla birlikte, erkek ve çocuk 155 kişi Türkiye'den ayrıldı. Sınır dışı edilmesine karar verilenler arasında Seniha Sultan da vardı. Seniha Sultan'ın talebi dikkate alınmadı ve aile ile beraber o da Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gitti.

    Seniha Sultan gençlik yıllarında.
    © Fotoğraf: Murat Bardakçı, Habertürk
    Seniha Sultan gençlik yıllarında.
    Etiketler:
    Sultan 2. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu
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