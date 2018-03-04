Konyalı berberden obüs mermili saç modeli

Konyalı berber Ali Yıldız, Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte, yapay saçtan yaptığı 'obüs mermisi' modelini mankenin saçına uyguladı.

Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte buluşan Konyalı 8 berber, ilginç yeteneklerini sergiledi.

Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle görenleri de şaşkına çevirdi.

Konyalı berberden obüs mermili saç modelihttps://t.co/X7pcv6qxzN pic.twitter.com/czmHxM3SnW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 4 March 2018

​'AFRİN'E DESTEK AMAÇLI'

Berber Ali Yıldız'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan 'obüs mermisi' modeli dikkat çekti.

Yıldız, "Ordumuz, Afrin'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun" dedi.