Bilal Erdoğan: Abdülhamid'i yediler, Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, anma programında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Abdülhamid Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Yakın zamanda ülkemizdeki gazetelerde gördüğümüz şeylerin benzerlerini hem dünya medyasında zamanın uluslararası gazetelerinde hem de Türkiye'deki Osmanlı mecralarında görmüştük. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor" dedi.

'ZİNDE GÜÇLER, AYDINLAR, VESAYET ODAKLARI DEVREYE GİRDİ'

Bilal Eroğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Abdülhamid'e 'Kızıl Sultan' dediler. Firavun, hırsız dediler. Suikast girişimde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar. Bunların hiçbiri başarıya ulaşamayınca zinde güçler devreye girdi. O güçler maalesef o gün, bugün en büyük zaaflarımızdan biri olan, aklını, gönlünü Batılılaşma kisvesi altında başkalarının eline teslim etmiş aydınlar, entelektüeller, vesayet odakları devreye girdi. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamid'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamid ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı."

'EMPERYALİZMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTU'

Erdoğan, "Sultan Abdülhamid'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamid'i anlamak demek Türkiye'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir. Kudüs'ün düşmesi için Abdülhamit hanın gitmesi gerekirdi. Müslümanların birliğini kaybetmesi için 'Kızıl Sultan' jargonuna ihtiyaç vardı. Müslüman ülkelerin sömürgeleştirilmesi için onu kendi çocuklarının yemesi gerekirdi. Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından 'Pax Ottomana' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamid Han'ın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamid Han'ı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" diye konuştu.