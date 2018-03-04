CHP'li Hamzaçebi, partisinin oy oranını açıkladı

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katıldı. CHP'nin oy oranına dair konuşan Hamzaçebi, "2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir" ifadesini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİMİN KAZANACAĞI'

Hamzaçebi ayrıca, "Siyasi partilerin aldığı oydan çok, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı ve cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağı önemli. Başkanlık sisteminde siyasi partilerin parlamento ağırlığı ikinci planda kalmaktadır. Çünkü başkan, yasa gücüne sahip kararnameler çıkarma yetkisine sahiptir. TBMM'nin yasa yapma yetkisine cumhurbaşkanı ortak olmuştur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, tartışılması gereken konu cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır" dedi.