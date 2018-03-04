Ankara'da 8 Mart gösterisine müdahale: 15 gözaltı

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gösteri yapmak isteyen bir guruba, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis müdahale etti. Müdahalede ters kelepçe takılarak gözaltına alınan 15 kişi daha sonra Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.