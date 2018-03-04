Ankara'da 8 Mart gösterisine müdahale: 15 gözaltı

Ankara'da 8 Mart mitingi için Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp Caddesi girişinde toplanan bir grup kadına, izinsiz gösteri gerekçesiyle müdahalede bulunuldu.
© Fotoğraf: DHA
Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba müdahale eden polis, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Bazı kişilerin ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı görülürken, gözaltına alınanlar haklarında Kabahatler Kanunu'ndan işlem uygulanarak serbest bırakıldı.
#8Mart Ankara'da kadınlar saçlarından çekilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı (Fotoğraflar: Tamer Arda Erşin) https://t.co/Zop1UUvgIC pic.twitter.com/EBqO2RDsoI— Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) March 4, 2018
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