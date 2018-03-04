TSK: 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin yaptığı son açıklamada, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yolların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668'e ulaşmıştır" denildi.

Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrolün sağlandığı bildirildi. Son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan karayollarının da kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

© REUTERS/ Khalil Ashawi TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 2612 terörist etkisiz hale getirildi

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

'AFRİN'E ULAŞAN KARAYOLLARI KONTROL ALTINA ALINDI'