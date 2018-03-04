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    Rize Fındıklı'da HES karşıtı eylem

    Köylüler HES için gelenleri köye sokmadı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Rize'nin Fındıklı ilçesinde ‘Doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınan Arılı Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet inceleme yapmak istedi. Vadinin ‘Doğal sit' özelliğinin kaldırılıp, HES projelerinin önünün açılacağını belirten vatandaşlar, heyetin önünü kesti. Heyet inceleme yapamadan vadiden ayrılmak zorunda kaldı.

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    © Fotoğraf: DHA
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    Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu gerekçesiyle 7 yıl önce ‘Doğal sit' alanı ilan edilen Arılı Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden gelen heyet, ‘Potansiyel Doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi' kapsamında inceleme yapmak istedi. Heyetin yapacağı inceleme ile vadinin ‘Doğal sit' özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü Yaylacılar köyünde kesti.

    ‘CANIMIZI ALIN, SONRA DEREMİZİ ALIRSINIZ'

    3 araçlık konvoyu durduran vatandaşlar, yapılacak incelemeden muhtarlığın ve kendilerinin haberi olmadığını belirterek gruba tepki gösterdi. Heyetin görev yazılarını inceleyen vatandaşlar, araçların köye girişine izin vermedi. Heyete ‘Burası bizim yaşam alanımız' diyerek çıkışan vatandaşlar, ‘Bütün köyün canını alın, ondan sonra ancak dereyi alırsınız' ifadeleri ile tepkilerini sürdürdü. Tepkiler üzerine heyet köyden ayrıldı. Heyetin yolu 3 ayrı noktada daha tepkili vatandaşlar tarafından kesildi.

    ‘BAKANLIK, ŞİRKET YETKİLİLERİNE VERDİĞİ DEĞERİ HALKA VERMİYOR'

    Durdurulan araçların içindeki heyete seslenen Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, Arılı Vadisini Doğal sit alanı statüsünden çıkarmak için gelen heyetin hukuku ve halkı yok saydığını belirterek "Satılacak bir kaşır toprağımız yok. Çevre Müdürlüğü, şirket yetkililerine verdiği ilgi ve değeri halka vermiyor. Dereleri halkın elinden alıp, şirketlere talan ettiren bakanlık olur mu? Burası bizim yaşam alanımızdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

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    © Fotoğraf: DHA
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    ‘GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER'

    Fındıklı Derlerini Koruma Platformu sözcülerinden Avni Ertaş ise, Arılı Vadisinin doğal SİT kararının yeniden gözden geçirilerek gerekiyorsa kaldırılmasına dair bir çalışma yapıldığını savunarak şöyle konuştu:

    "Bilirkişi heyeti ve mahkeme kararıyla Doğal sit alanı kabul edilen Arılı Vadisi için bir heyet oluşturulmuş. Bu heyet yeniden denetleme ve izleme yapacakmış. Arılı Vadisi'nin sit alanı olup olmayacağına, HES yapılıp yapılmayacağına karar verecekmiş. Buna Arılı Vadisi'nde yaşayanlar ve Fındıklı halkı karar verecek. Ankara'dan, Rize'den gelen heyet kim olursa olsun, Fındıklı halkının onaylamadığı hiçbir proje burada uygulama imkanı bulamayacaktır. Geldikleri gibi gidecekler."

    Heyet tepkiler üzerine inceleme yapamadan vadiden ayrıldı.

    ARILI VADİSİ'NDE 11 YILDIR MÜCADELE SÜRÜYOR

    11 yıldır bölgeye HES firması çalışanlarını sokmayan vatandaşlar, çevre mücadelesi veriyor.

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    © Fotoğraf: DHA
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    Son olarak bölgede HES yapmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olan vadinin ‘Doğal sit' alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bölgenin flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu yönünde hazırlanan bilirkişi raporu üzerine Rize İdare Mahkemesi de ocak ayında ‘Doğal sit' alanı özelliğinin kaldırılması istemiyle açılan davada ret kararı verdi. Vadi halkı kararı horonla kutlamıştı. Arılı Vadisi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde HES'lerin vatandaşların verdiği çevre ve hukuk mücadelesi ile yapılamayan tek vadi olarak biliniyor.

    Etiketler:
    HES, Rize
    Topluluk kurallarıTartışma
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