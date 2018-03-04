ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı

© REUTERS/ Darren Ornitz ABD Büyükelçiliği, vize başvuruları için tarih verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, yarın güvenlik tehdidi nedeniyle açılmayacak. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer aldı.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da yapıldı.

BÜYÜKELÇİLİK BİR GÜNLÜĞÜNE KAPALI OLACAK

Pazartesi günü, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemlerin de yapılmayacağı belirtildi.