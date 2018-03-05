Ankara Valiliği'nden, ABD Büyükelçiliği açıklaması

Açıklamada "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabilece ğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" denildi.
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik gerekçesiyle kapalı olacağını açklamıştı.
Uyarılar arasında, "popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi yer almıştı.
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