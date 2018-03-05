Tezcan'dan Yıldırım'a 'bayrak' cevabı: Şık değil, sevimsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 8 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bir çağrıda bulundu: "Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı üzerine AK Parti Kütahya 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır."

Başbakan Yıldırım'a cevap veren Tezcan da şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başbakan'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakan'a hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir seviniyormuş gibi gözüküp de aslında şikayetlerini dile getiriyor olması şaşırtıcıdır. Sayın genel başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin bir ifadesi olarak bizi birleştiren en önemli değerimiz bayrağımız etrafında milletimize bir çağrıda bulunmuştur. 'Bayraklarımız ile uğurlayalım şehitlerimizi' diye çağrıda bulunmuştur. Başbakan'ın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine 'teşekkür ediyoruz bu çağrıya' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk bayrağını malzeme yapmasınlar."