Kayıt
09:31 05 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 6°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan

    Tezcan'dan Yıldırım'a 'bayrak' cevabı: Şık değil, sevimsiz

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'bayrak' eleştirisine tepki gösteri. "Bayrak üzerinden bir tartışma açması sevimsiz bir durum" diyen Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz" dedi.

    Binali Yıldırım
    © AA/ Hakan Göktepe
    Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Milli ittifak var, buyur sen de katıl
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 8 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bir çağrıda bulundu: "Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım."

    Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı üzerine AK Parti Kütahya 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

    "Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk bayrağı asalım
    'YILDIRIM'A BİR FAYDASI YOK'

    Başbakan Yıldırım'a cevap veren Tezcan da şu ifadeleri kullandı:

    Sayın Başbakan'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakan'a hiçbir faydası yok. Sevinmesi gerekir seviniyormuş gibi gözüküp de aslında şikayetlerini dile getiriyor olması şaşırtıcıdır. Sayın genel başkanımız, şehitlerimize duyduğumuz acı ve terör saldırılarına karşı nefretin bir ifadesi olarak bizi birleştiren en önemli değerimiz bayrağımız etrafında milletimize bir çağrıda bulunmuştur. 'Bayraklarımız ile uğurlayalım şehitlerimizi' diye çağrıda bulunmuştur. Başbakan'ın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine 'teşekkür ediyoruz bu çağrıya' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk bayrağını malzeme yapmasınlar."

    Etiketler:
    Türk bayrağı, CHP, Binali Yıldırım, Bülent Tezcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Deniz Selin Ünlüdağ
    Türk eskriminde tarihi zafer: Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonu oldu
    Karikatür
    Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam