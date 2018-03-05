İYİ Partili Özdağ: Referandumda yüzde 51.7 'Hayır' çıktı

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nda konuşan Özdağ şunları söyledi:

“Emin olun 16 Nisan günü sandıktan ‘Hayır’ı çıkarttık, 51.7 gerçek devlet rakamı ‘Hayır’dır. Sandıkları sağlam tutuk, aynı 5 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Ama bir şeyi unuttuk, YSK’yı çaldılar, sandığı çalamayınca. Onun üzerine bakın 4 milletvekili YSK’ya gittik, başkanın odasına girdik ve hesap sorduk. Bu 4 milletvekilinin 4’ü de şimdi İYİ Parti’de. Böyle yapmam (eliyle 4 rakamını gösteriyor) yanlış anlaşılmasın. Şimdi basın fotoğraf çeker, ‘Ümit Özdağ ‘Rabia’ işareti yaptı’ der. Yok, bunlar 4 İYİ Parti milletvekili. Korkunun en somut göstergesi en son çıkarılması için çalışılmaya başlanan seçim yasasındaki değişikliktir. Ne korkmuşlar ya. Öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ki; bir tek maddeye indirgenebilir. Nedir o madde? Seçimlerde her türlü hile AKP lehine yapılabilir. Ama bilin ki artık İYİ parti var ve biz adamın canına okuruz. Hiç kimseye hile yaptırtmayız. Türk halkının sandığa attığı oyun sandıktan o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Buna yemin ediyoruz. Kimseye oy çaldırtmayacağız, çaldıran da bunun hesabını verecek."