AK Partili Aydın'dan 'torpil' tepkisi: Rektör buraya gelemez

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ömer Pakiş’in, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde oğlunu aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak aldığı ortaya çıktı. AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın konu hakkında "Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakkari Üniversitesi'ndeki torpille konuyla ilgili rapor hazırladı. Kamu Denetçisi Arif Dülger'in ilgili hazırladığı rapora göre, Ömer Pakiş'in oğlu Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29. sırada yer aldı. Rapora göre, başvuranlardan 19'u, transkrip belgesinde 'mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması' gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, elenen adayların genel notlarının 84, 79 gibi yüksek puanlar olması da dikkat çekti. Kamu Denetçisi Dülger, olaya el koyan Meclis Komisyonu'nda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerekli titizlik gösterilip eksiklikler tamamlansa, kazanan iki aday, sınava girecek ilk 20 kişi içerisine bile giremiyor.”

Komisyonun AK Partili üyeleri dahil tüm üyeler, olaya tepki gösterdi ve konuyu YÖK'e iletmeye karar verdi. AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” dedi.