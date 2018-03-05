'Erdoğan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde devreye girebilir'

14 şeker fabrikasının özelleştirmesiyle ilgili tartışmalar sürerken kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geri dönebileceği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ise özelleştirme konusunda kararlı olduklarını söylemişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirme kararıyla ilgili tartışmalar büyürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Motorolu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ve cam filmi yasağından sonra şeker özelleştirmesinin iptali için de devreye girebileceği öğrenildi. Bu konuda ilk somut sinyal Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'tan geldi. 'Nişasta bazlı şeker (NBŞ) lobisinin şeker fabrikalarını yok etmek istediği' yönünde binlerce mesaj aldıklarını belirten Bulut, Erdoğan'ın tıpkı otoyol ihalelerini iptal ettiği gibi şeker fabrikaları konusunda da gerekli adımı atacağını söyledi.

Bulut TRT Haber'de yayınlanan programda “Türkiye gerçek şeker yiyecekse, bu fabrikaların hayatta kalması gerekiyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız asla böyle bir şeye izin vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 milyar dolarlık otoyol ihalesini nasıl durdurdu? Milletimizin yararına ise bu konuda da gerekli adımı atacaktır” dedi.

Şeker-İş'in başlattığı ‘özelleştirmeye hayır' kampanyasına destek amacıyla bir milyondan fazla imza toplandığı da bildirildi. İmzalar özellikle pancar ekiminin yapıldığı, şeker fabrikaların bulunduğu 64 ildeki ilçe ve köylerde yaşayan üreticiler, işçiler ve esnaftan toplandı.

Şeker-İş'in bir milyonu aşkın imzayla birlikte vatandaşlar ve üretici birliklerinin görüşlerinden oluşan kitabı bu hafta Erdoğan'a iletip, özelleştirmeyi durdurması için kendisinden yardım isteyeceği öğrenildi. Önümüzdeki yıl yapılacak çifte seçimler nedeniyle saraydan özelleştirmeyi durduracak bir açıklama gelmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.