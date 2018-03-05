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    Özgür Özel

    'Kimler kimlerle beraber' diyen CHP'li Özel'e protesto

    Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir geçmişte birbirlerine sert sözlerle eleştirilerde bulunduğunu hatırlattı ve "Kimler kimlerle beraber" dedi. Özel'in bu ifadelerine salondaki dinleyicilerden tepki geldi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Erçin Top
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    NTV'nin aktardığına göre, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Akhisar Esnaf ve Kefalet Kooperatifinin 2018 yılı olağan kongresine katıldı.

    Esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özel, AK Parti ile MHP’nin ittifak yapmasını eleştirmesi üzerine salondan tepki gördü.

    Esnafın ıslık ve alkışlarla sözlerini yarıda bırakmasına sebep olan Özel, şunları söyledi:

    “İki tane sözünden dönen biri milliyetçiliği ayaklar altında ezen Recep Tayyip Erdoğan ile öbürü seni 'yargılamazsam namerdim' diyen Devlet Bahçeli ittifak yapacak olabilirler hayırlı uğurlu olsun. Ne demek lazım; kimler kimlerle beraber."

    "Elbette rahatsız oluyorsunuz, kızıyorsunuz" diyen Özel, “CHP olarak Cumhuriyet’in arkasında olacağımızı demokrasinin arkasında olacağımızı söylüyoruz. CHP olarak Atatürk’ün izindeyiz. CHP olarak parlamenter sistemin arkasındayız. Hepinizi seviyoruz. Kent atık çöp toplama konusu sıkıntıyı dile getirdi. Ülkenin kutuplaştırılmasına geçmişte birbirini eleştirenlerin bugün ittifakına karşı halkın ittifakı umuduyla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da 16 Nisan refernadumu öncesi 'Hayır' cephesinde Saadet Partisi'nin de bulunmasını eleştirirken "Kadere bak, kimler kimlerle beraber" demişti.

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    Etiketler:
    AK Parti, MHP, CHP, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Türkiye
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