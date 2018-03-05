Karamollaoğlu: Cari açığı artırmak mı milli?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın 'milli olmaktan' bahsettiğini ifade ederken "Cari açığı arttırmak mı milli? Dış borcun artışı mı milli? Tarımda bu kadar dışa bağımlılık mı milli?" sorularını sordu. Karamollaoğlu, "AK Parti'yi eleştirirken Düne kadar birlikte olduğumuz insanlar bizi dinlemiyor" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Seçim ittifakı için şartlarını sıralayan Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz" diye konuştu. İYİ Parti konusundaki soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Bizim birçok noktada ortak görüşlerimiz var ama şimdiden ittifak prensibini gündeme getirmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Mevcut meseleleri bizden başka konuşan yok. Türkiye'de politika başka türlü yapılıyor. Bu da kutuplaşmaya sebep veriyor. Sizi söylediklerinizden tenkit etmiyorlar.

Sosyal medyada takip ediyorum diyorlar ki 'Yahu sizi niye daha önce dinlememişiz.'

Düne kadar birlikte olduğumuz insanlar bizi dinlemiyor.

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı’nda: #ÇıkışYolu hürriyet ve adalet… pic.twitter.com/wWPQ7T2Njv — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) 5 Mart 2018