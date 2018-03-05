Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle:
© AFP 2018/ Maria ANTONOVA
"Başsavcılığımızca terör örgütü DAEŞ ‘e yönelik yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şu an itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar devam etmektedir."
Anadolu Ajansı (AA), şüphelilerden 12'sinin gözaltına alındığını duyurdu.
ABD, Türkiye'deki büyükelçiliğini güvenliği gerekçe göstererek bir gün süreyle kapatma kararı almıştı.
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