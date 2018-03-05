Yıldırım: Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mevlidine katıldı ve YPG için "Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası İzmir'de dün gece katıldığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı için düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen mevlit programıyla ilgili görüntüler basınla paylaşıldı.

Gaziemir ilçesinde hayatını kaybeden askerin ailesinin evinin bulunduğu site içinde kurulan taziye çadırında düzenlenen programda Palancı'nın ailesiyle görüşerek taziye dileklerini ileten Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 'bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek şehitliğin bir ölüm olmadığını, mertebelerin en yükseği olduğunu' söyledi.

"İhsan Bey ve Yasemin Hanım şehit anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır" diyen Yıldırım, 'Uğur Palancı'nın ülkesi ve milleti için canını seve seve verdiğini' söyledi.

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

Yıldırım, "Onlar o tepeyi ele geçirmek için mücadele verirken kahpece bir saldırıya uğradılar. Ama içiniz rahat olsun 48 saat geçmeden o tepe o alçaklara mezar oldu" dedi.

'KÜRTLERE BİR FAYDASI YOK'

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütü mensuplarıyla, PKK'yla, PYD'yle, DEAŞ'la, aziz milletimizin vatandaşlarını karıştırmayalım. Bu alçak örgütün esasında Kürtlerle ilgili hiçbir meselesi, derdi yok. Kürtlere de bir faydası yok Araplara da Türklere de. Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek.

'ZULÜME SON VERME HAREKATI'

Onun için bu harekat, Afrin operasyonu, sadece kendi toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama harekatı değildir. Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin bu zulmüne son verme harekatıdır. Bölgeye huzur ve barışın getirilmesi operasyonudur."

'ONLARI SEVİNDİRMEYELİM'

Türkiye'nin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Roman'ı, Boşnak'ı ile bir, beraber ve kardeş olduğunu söyleyen Yıldırım, "Birbirimize daha çok kenetlenelim, bu ülkenin düşmanlarının istediğini yapmayalım, onları sevindirmeyelim" diye konuştu

Yıldırım, konuşması sonrası baba İhsan Palancı'ya Türk Bayrağı, anne Yasemin Palancı'ya ise Kuran-ı Kerim hediye etti.