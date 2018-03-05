Yıldırım: Bunlar kiralık katiller, bunların işi gücü öldürmek

Gaziemir ilçesinde hayatını kaybeden askerin ailesinin evinin bulunduğu site içinde kurulan taziye çadırında düzenlenen programda Palancı'nın ailesiyle görüşerek taziye dileklerini ileten Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 'bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek şehitliğin bir ölüm olmadığını, mertebelerin en yükseği olduğunu' söyledi.
"İhsan Bey ve Yasemin Hanım şehit anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır" diyen Yıldırım, 'Uğur Palancı'nın ülkesi ve milleti için canını seve seve verdiğini' söyledi.
'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'
Yıldırım, "Onlar o tepeyi ele geçirmek için mücadele verirken kahpece bir saldırıya uğradılar. Ama içiniz rahat olsun 48 saat geçmeden o tepe o alçaklara mezar oldu" dedi.
'KÜRTLERE BİR FAYDASI YOK'
Yıldırım, şöyle devam etti:
'ZULÜME SON VERME HAREKATI'
Onun için bu harekat, Afrin operasyonu, sadece kendi toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama harekatı değildir. Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin bu zulmüne son verme harekatıdır. Bölgeye huzur ve barışın getirilmesi operasyonudur."
'ONLARI SEVİNDİRMEYELİM'
Türkiye'nin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Roman'ı, Boşnak'ı ile bir, beraber ve kardeş olduğunu söyleyen Yıldırım, "Birbirimize daha çok kenetlenelim, bu ülkenin düşmanlarının istediğini yapmayalım, onları sevindirmeyelim" diye konuştu
Yıldırım, konuşması sonrası baba İhsan Palancı'ya Türk Bayrağı, anne Yasemin Palancı'ya ise Kuran-ı Kerim hediye etti.
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