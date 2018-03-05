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    Celal Şengör

    'Kanuni salağın tekiydi' diyen Prof. Şengör: Bir deneydi ama özür dilerim

    © AA/
    Türkiye
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    “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” diyen Prof. Celal Şengör, bu ifadeleri için özür diledi. Şengör, bu ifadelerini haber yapan gazetecileri de suçladı ve "Bundan sonra Habertürk dışında hiçbir gazete veya televizyona hiçbir haber veya röportaj vermeyeceğim" dedi.

    Celal Şengör
    © AA/
    Prof. Şengör: Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi
    İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında Kanuni Sultan Süleyman'a 'salak' dedi. Toplantıda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da bu ifadenin bilinçli söylendiğini yazdı. Konu hakkında benzer bir açıklama da sözlerin sahibi Celal Şengör'den geldi.

    Şengör, bugün Habertürk'te "Bu bir deneydi ama özür dilerim" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "MUHTEREM okuyucularım…

    Bu hafta size Cuvier’yi anlatacaktım. Ancak geçen çarşamba Ptolemaios (İslam bilim çevrelerinde Batlamyus) Atlası’nın tanıtımı toplantısının Türk basınına yansıması için Fatih Altaylı’yla yaptığımız küçük bir deney beklediğimizden de fena bir sonuç verince size bu atlası tanıtmak görevi gene bizlere düştü.

    Celal Şengör
    © Fotoğraf: DHA
    Altaylı: Şengör'ün attığı 'Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi' oltasını herkes yuttu
    Ben hiçbir tarihi şahsiyete hakaretamiz laf söylemeyecek kadar akıl sahibiyim. Kanuni benim beğenmediğim, devletimizin çöküşünün temellerini atmış bir padişahtır. Bunda tereddüdüm yok. Ama “salak” kelimesini bilhassa seçerek Türk basınının bunu haber yapıp Ptolemaios Atlası’ndan da bahsetmesini temin etmek istemiştim.

    Gazetecilerimiz ise düşük kültür seviyeleri nedeniyle sadece bu kelimeyi haber yaparak o muazzam atlası ve onu kurtaran Fatih Sultan Mehmed’i es geçtiler (salağı anladılar ama coğrafyayı anlayamadılar). Fatih bunun detaylarını geçen cumartesi yazdı.

    Bu deneyle milletimizin bazı üyelerini ne yazık ki üzmek zorunda kaldık, kendilerinden özür dilerim. Ancak gazete ve gazetecilerinin seviyesini de bu sayede bir kez daha gördüler. Bundan sonra Habertürk dışında hiçbir gazete veya televizyona hiçbir haber veya röportaj vermeyeceğim. Söylediklerimi anlayacak, tahsilli ve kültürlü bilim muhabirleri tutana kadar."

    Şengör, 12 Eylül darbesi ve o dönem yapılan işkenceler için "Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum, insanlara dışkı yedirmek işkence değil" için de özür dilemek zorunda kalmıştı. 

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    Etiketler:
    Habertürk, Kanuni Sultan Süleyman, Celal Şengör, Türkiye
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