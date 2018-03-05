İçişleri Bakanlığı: 1079 operasyonda 4698 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 1079 operasyonda 4698 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 690 sosyal medya hesabı ile ilgili 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 26 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan haftalık bilgilendirme raporunu açıkladı. Buna göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1079 operasyon yapıldı. 'Terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu' değerlendirilen 1064 terör (PKK/KCK 216, aşırı sol 37, IŞİD 46, FETÖ/PDY 765), 3530 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 104 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4698 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık açıklamasında, “Ülke genelenide yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, son bir haftada yurt içinde, sözde bölge sorumlusu Adil (K) Tarık Şen’in de içinde bulunduğu toplam 20 (7 ölü, 5 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; 'terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren' 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca 263’ü denizlerde olmak üzere toplam 2915 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 104 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.