'Türkiye, Almanya'dan Müslim'in tutuklanması istedi' iddiası

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre Türkiye, Almanya'da görülen Müslim'in yakalanması ve tutuklanması talebinde bulundu.

'Güvenilir kaynaklardan alındığı' ifade edilen bilgilere dayandırılan Karar haberinin ilgili kısmı şöyle:

"Müslim’le ilgili şimdi Almanya’da da bir yargılama başlatılması için girişimde bulunuldu.Çekya yargısı tarafından da Türkiye’den gönderilen iade dosyası incelendikten sonra Müslim’le ilgili nihai karar verilecek. Hem büyükelçilik hem de istihbarat görevlilerinin takibinde olan Müslim’le ilgili gittiği her ülkede bir yargı dosyası açılması planlanıyor. Kaynaklar, Müslim gibi terör örgütlerinin yöneticilerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde rahatlıkla seyahat edip faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğini belirtti. Teröristle nerede olursa olsun yerinde mücadele stratejisi gereği yurt dışında propaganda yapmalarına izin verilmeyeceği vurgulandı. Bunun için her ülkede işlem başlatılacak.

Tüm hukuki ve diplomatik yolların kararlılıkla kullanılacağı kaydedildi. Müslim, PKK’nın sözde şehir yapılanması TAK’ın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliamlarının sanıkları arasında yer alıyor. Müslim, Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesi’ne bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan terör eyleminin de şüphelileri arasında. KCK yürütme konseyi üyesi olan ‘Ebu Velat’ kod adlı Salih Müslim’in bu saldırılardan 'asli fail' olarak sorumlu tutuluyor. Canlı bomba saldırılarını gerçekleştiren teröristlerin örgütün talimatları doğrultusunda doğrudan masum insanları hedef alan bu katliamları gerçekleştirdikleri, Müslim gibi üst seviyedeki yöneticilerin de aynı sorumluluğu olduğu belirtiliyor. Müslim, Türkiye’nin Afrin’de ‘sivil katliamı’ yaptığı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın en kısa sürede durdurulması gerektiği yönünde uluslararası kuruluşları etkileme amacıyla Avrupa ülkelerinde toplantı ve gösterilere katılıyor."