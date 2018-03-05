TÜRES: Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok

Yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 11-12'ye kadar yükselttiği bilgisini veren Bingöl, defalarca bu şirketlerle görüştüklerini ancak oranın düşürülmediğini, bu yüzden boykot kararı aldıklarını söyledi.
'TALEBİMİZ YÜZDE 3-4'
Bingöl, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç almaları üzerine boykot kararını ertelediklerini anımsatarak, sonrasındaki süreçte görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Bingöl, "Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok. TÜRES ile veya restoranlarla bir bağlantısı yok. Bizim tek ilgilendiğimiz yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesiydi. Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Ancak kaça düşecek bilmiyoruz. Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması" diye konuştu.
Tüfenkci'nin açıklamasının ardından yemek kartlarını ev alışverişinde kullanan birçok kişi düzenlemeye tepki gösterdi.
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