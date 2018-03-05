Kayıt
13:37 05 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    CHP'den BBP'ye seçim güvenliği ziyareti

    CHP heyetinden BBP'ye ziyaret

    © AA/ Güven Yılmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, seçim güvenliğine yönelik BBP'yi ziyaret etti.

    Tezcan'ın başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik Büyük Birlik Partisini (BBP) ziyaret etti. CHP heyetini, BBP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ile Samet Bağcı karşıladı.

    CHP Genel Merkezi
    © AA/
    CHP, ittifak yasası için komisyon kurdu
    Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tezcan, cuma günü başlattıkları ziyaret kapsamında bugün Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

    Parti yetkilileriyle uzun ve güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonu'nun gündemindeki yasa teklifinin seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Tezcan, şöyle konuştu:

    "Hafta boyunca komisyon çalışmalarına devam ederken yine bizim taşımamız gereken kendilerinin düşünceleri, önerileri olursa onları da alarak parlamentoda bu çalışmayı sürdüreceğiz. Önemli olanın seçim güvenliği olduğunu ve seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin seçimlerde tercihlerini nereden yana kullanırlarsa kullansınlar ortak bir payda etrafında toparlanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir toplantı ve sohbet oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

    BBP: CUMHUR İTTİFAKI'NA SONUAN KADAR DESTEK VERİYORUZ

    BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise Meclis gündeminde yer alan teklife ilişkin hem CHP'nin görüşlerini aldıklarını hem de kendi görüşlerini aktarma imkanı bulduklarını vurguladı.

    MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
    © AA/
    MHP, BBP'yi ittifakta istemiyor: 'Uygun bulmuyoruz'
    Meclis gündeminde yer alan teklifi desteklediklerini belirten Tunç, "Büyük Birlik Partisi bugüne kadar yönetimde istikrarı, temsilde adaleti savunan bir parti olmuştur. Bugün de aynı kanaatte olan, 25 yıl önce ne söylemişse bugün de aynı şeyleri söyleyen bir parti, harekettir. Bu çerçevede baktığımızda, eksiği olabilir ama uyum yasalarıyla ilgili yeniden bir düzenleme, yeni bir paket daha geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasını temsilde adalet adına sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri istiyoruz" dedi.

    Tunç, baraj sorunun seçim ittifakı yoluyla çözüldüğünü gördüklerini ifade ederek, hazine yardımının ittifak içinde ya da dışında netleştirilerek bir noktaya getirilmesi gerektiğini söyledi.

    Ziyarette CHP heyetinde, Tezcan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yer aldı.

    İlgili konular:

    CHP'li Adıgüzel: Seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız, YSK da sonuçları bizden öğrenecek
    CHP, ittifak yasası için komisyon kurdu
    Etiketler:
    TBMM Anayasa Komisyonu, MHP, AK Parti, BBP, CHP, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Samet Bağcı, Üzeyir Tunç, Ali Keser, Bülent Tezcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Deniz Selin Ünlüdağ
    Türk eskriminde tarihi zafer: Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonu oldu
    Karikatür
    Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam