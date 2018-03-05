Rektör Pakiş'ten 'oğlunu işe aldı' haberine tepki: 2.5 sene geçmiş, niye mahkemeye başvurmamışlar?

Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş, dekanlık yaptığı dönemde 31 kişilik listede 29. sırada yer alan oğlunun araştırma görevlisi olmasıyla ilgili basına yansıyan 'torpil' iddialarına bir açıklama ile cevap verdi. Bir torpil durumu olmadığını ifade eden Pakiş, olayın üzerinden 2.5 sene geçtiğini söyledi ve "Niye mahkemeye başvurmamışlar" diye sordu.

Kamu Denetçisi Arif Dülger'in ilgili hazırladığı rapora göre, Ömer Pakiş'in oğlu Halit Ziya Pakiş, ALES ve yabancı dil sıralamasında 31 kişilik listede 29. sırada yer aldı. Rapora göre, başvuranlardan 19'u transkript belgesinde 'mühür üzerinde imza olmaması, kaşenin imzasız olması' gibi gerekçelerle elendi. Kalan 12 kişiden 8'i sınava girmedi. 4 kişi ise üniversitenin yazılı sınavında 5-15 gibi puanlarla elendi. Bunun üzerine Pakiş'in İlahiyat Fakültesi Dekanlığı yaptığı dönemde oğlu bu fakültesine araştırma görevlisi olarak girdi.

DHA'da yer alan habere göre konu hakkında açıklama yapan Rektör Ömer Pakiş, şunları söyledi:

"Sınava eksik evrakla girenleri, sınava almamız söz konusu değil. Bununla ilgili elenen epeyce müracaat sayısı oluyor. Sınava girmesi gereken adayların tamamı sınava girmiyor. Bazı adaylar o sınava girmek için müracaat ediyor ama sınava girmiyor. Yani şöyle diyeyim: Sınava müracaat edenlerin yarısı eksik evrakla, yarısı da sınava katılmıyor. Yani bir sınava 30 kişi müracaat ettiyse aşağı yukarı 6 kişi katılıyor. Şimdi bu sınavda da aynı şey olmuş.

'NİYE BUGÜNE KADAR MAHKEMEYE BAŞVURMAMIŞLAR?'

Sınava katılıp da kazanmayan veya sınava müracaat edip de, sınava giremeyen hiçbir aday mahkemeye de müracaat etmemiş. Mahkeme kapısı herkese açıktır. Niye bugüne kadar mahkemeye başvurmamışlar? Şimdi 2.5 sene aradan geçmiş, birileri bunu pişirmeye çalışıyor maalesef. Perşembe günü bu konu ile ilgili Hakkari'de basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu haberle ilgili mahkeme sürecini başlatacağız. Haberi yapan gazetedeki bilgiler yanlış. Bu adayların puanları birbirine çok yakın. Ayrıca yazılı sınav yapılıyor. Bu yazılı sınavda hiçbirisi ön değerlendirmede birinci sırada değil."

Torpil iddialarının Meclis'te de gündeme gelmesinin ardından AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, “Rektör Bey nerede olursa olsun buraya gelemez, bu şeyi savunamaz. Bunu savunacak bir yüzü olacağını zannetmiyorum” demişti.