Akar'dan Afrin mesajı: Ordu-millet anlayışının en güzel örnekleri sergileniyor

Orgeneral Akar'ın, sınır denetimleri kapsamında ziyaret ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlere hitabı, TSK'nın video paylaşım sitesi Youtube'daki resmi hesabından paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR'ın Harekâta Verilen Destek Nedeniyle Yayımladığı Teşekkür Mesajıhttps://t.co/sJ4vCiufcf— TSK (@TSKGnkur) March 5, 2018
Akar, askerlere hitabında vatan ve millet için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek çalıştıklarını ifade etti. Özellikle Afrin'e yönelik harekat ile yoğun bir döneme girildiğine dikkati çeken Akar, bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı diğer taraftan İdlib'de Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Akar, "Bu faaliyetleri yaparken sadece kendi ülkemizde değil, Suriye'deki kardeşlerimizin de rahatı, huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Biz bu faaliyetleri başarıyla sonuçlandırdığımızda umudumuz, dileğimiz, Suriye'deki kardeşlerimizin de güven içinde, rahat ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamaktır" diye konuştu.
'HİÇBİR VARLIĞA ZARAR VERMEDEN FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜYORUZ'
tarihten, kültürden gelen anlayışla kutsal değerlere uygun olarak hiçbir masuma hatta çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını Beliren Akar, "Bugüne kadar da gerçekten bütün dünyaya örnek olacak düzeyde başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık" dedi.
Akar, Mehmetçik'e bugüne kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ederek başarılarından dolayı kutladı ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.
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