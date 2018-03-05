Akar'dan Afrin mesajı: Ordu-millet anlayışının en güzel örnekleri sergileniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar ordu-millet anlayışının en güzel örneklerinin sergilendiğini belirterek, "Aziz milletimiz ile TSK mensuplarının kıymetli ailelerine, destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Akar'ın, sınır denetimleri kapsamında ziyaret ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlere hitabı, TSK'nın video paylaşım sitesi Youtube'daki resmi hesabından paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR'ın Harekâta Verilen Destek Nedeniyle Yayımladığı Teşekkür Mesajıhttps://t.co/sJ4vCiufcf — TSK (@TSKGnkur) March 5, 2018

​Akar, askerlere hitabında vatan ve millet için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek çalıştıklarını ifade etti. Özellikle Afrin'e yönelik harekat ile yoğun bir döneme girildiğine dikkati çeken Akar, bir taraftan Zeytin Dalı Harekatı diğer taraftan İdlib'de Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Orgeneral Akar, "Burada bizim hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve en son teröristin etkisiz hale getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak" dedi.

Akar, "Bu faaliyetleri yaparken sadece kendi ülkemizde değil, Suriye'deki kardeşlerimizin de rahatı, huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Biz bu faaliyetleri başarıyla sonuçlandırdığımızda umudumuz, dileğimiz, Suriye'deki kardeşlerimizin de güven içinde, rahat ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

'HİÇBİR VARLIĞA ZARAR VERMEDEN FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜYORUZ'

tarihten, kültürden gelen anlayışla kutsal değerlere uygun olarak hiçbir masuma hatta çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını Beliren Akar, "Bugüne kadar da gerçekten bütün dünyaya örnek olacak düzeyde başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık" dedi.

Akar, "Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz, ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin göz bebeği kahraman ordumuzun maddi ve manevi olarak daima yanında olduğunu göstermektedir. Milletimizin, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz için kurulmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Tük Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile milli harp sanayimizin geliştirilmesi için kurulmuş Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı başta olmak üzere birlik ve kurumlarımıza yaptığı maddi ve manevi destek, bunun en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Şahsım ve TSK mensupları adına, şanlı tarihimize ve milli örf ve adetlerimize yaraşır şekilde duygu yüklü mektup, mesaj, bağış ve hediyelerle kahraman Mehmetçik'imizin maneviyatının, moral ve motivasyonunun en üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayan saygıdeğer kişilere, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ve aziz milletimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Akar, Mehmetçik'e bugüne kadar yaptıklarından dolayı teşekkür ederek başarılarından dolayı kutladı ve bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.