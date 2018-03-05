MESAM’a yeniden kayyum atandı

Hürriyet'in aktardığına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı incelemeler neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül,Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atadı.

MESAM'a Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Erzen, Alı Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu da yedek üye olarak atandı.

Arif Sağ'ın başkanlığı yürüttüğü MESAM'a, 2014 yılında da İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum atanmıştı.

27 Aralık 2013 tarihinde yapılan 8. MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'nda, MESAM Yönetimi, genel kurul tarafından azledilmiş, ancak Arif Sağ Başkanlığındaki grup ile yönetimi azleden ve aralarında İbrahim Tatlıses, Burhan Bayar, Recep Ergül'ün olduğu grup karşılıklı mahkemeye başvurmuştu. Davada, mahkeme heyeti MESAM yönetimini resmen görevden alarak 22 Mart 2014'de yapılacak genel kurula dek MESAM'a 3 kişilik geçici yönetim atamıştı:

Prof. Dr. Savaş BOZBEL Uluslar arası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.