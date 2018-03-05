ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 'güvenlik alarmı' verdi, önlemler en üst düzeye çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmadı. Konuyla ilgili büyükelçiliğin sitesinden yapılan açıklamayla da ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve büyükelçilikten uzak durma çağrısı yapıldı.

Uyarılar arasında, "Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın" ifadesi de yer aldı.

Bunun üzerine Ankara Valiliği, güvenlik önemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" denildi.

Ankara polisi de bugün ABD Büyükelçiliği'nin çevresindeki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Büyükelçiliğe çıkan tüm sokaklar polis kontrolüne alındı. Bu sokaklardan geçenler üst taramasına tabi tutuluyor, çantalarda da arama yapılıyor. Araçların da geçişine kontroller yapıldıktan sonra izin veriliyor. ABD büyükelçiliğini çevresinde basın dışında fotoğraf ve kamera çekimine de izin verilmiyor.