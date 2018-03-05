Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

© Sputnik/ Amur Gadjiyev Rusya mezunu ilk nükleer uzmanı Türk öğrenciler Sputnik’e konuştu

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 6-7 Mart 2018'de Pullman İstanbul Convention Center'da gerçekleşecek.

Sputnik haber ajansının medya partnerliğini üstlendiği zirve, nükleer sanayinin dünya çapındaki en önemli oyuncularını ağırlıyor.

Zirveye reaktör işleten ve santral inşaatı yapan uluslararası firmalarla Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'daki nükleer projelerinin bir parçası olmak isteyen kuruluşlar katılacak.

Platin sponsoru Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) olan etkinlik süresince Nükleer Ticari Eşleştirme Platformu aracılığıyla Türk firmaları kendilerini nükleer sanayide bekleyen önemli fırsatlarla tanışacak.

Zirve hakkında detaylı bilgiye www.nuclearpowerplantssummit.com adresinden erişilebilir.