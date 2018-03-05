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    Recep Tayyip Erdoğan - Temel Karamollaoğlu

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Saadet Partisi, 'Erdoğan'ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş

    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarından İlnur Çevik, AK Parti'nin ittifak teklif götürdüğü Saadet Partisi için, "anahtar falan değil ve bulunmaz Hint kumaşı hiç değil" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi'nin 'Erdoğan'ı bitirelim' ittifakına dahil olduğunu yazan Çevik, "Cumhur İttifakı şimdiden yüzde 50'nin üzerine oy alıyor" dedi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/
    Karamollaoğlu'ndan ittifak ısrarına tepki: Biz yerimizde iyiyiz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından 'seçim ittifakı' konuşulmaya başlanmış, görüşmenin ardından Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Partili üyesi Mustafa Şentop da Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti. Karamollaoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok" ifadelerini kullanmıştı.

    Çevik, Yeni Birlik'te yayınlanan bugünkü yazısında, "Saadet Partisi'ni anahtar parti yapmaya çalışanlar, onu CHP ve İYİ Parti ittifakının dinamosu gibi göstermeye çalışanlar hem kendilerini, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i çok kötü aldatıyorlar… Belli ki bu işten hiç anlamıyorlar… Saadet Partisi anahtar falan değil ve bulunmaz Hint kumaşı hiç değil" dedi.

    'YANDAŞ KAMUOYU YOKLAMALARI DA ONLARI KANDIRIYOR'

    Çevik'in "Yok efendim Saadet yine anahtar parti imiş" başlıklı yazısı şöyle:

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Evrim Aydın
    SONAR Başkanı Bayrakçı: Saadet, seçimin kilit partisi
    "Birileri Saadet Partisi'nin oylarının yüzde 4 ila yüzde 5 olduğunu pompalayıp CHP'nin gelecek seçimlerde yüzde 30 oy alacağını, Meral Akşener'in partisinin ise yüzde 14 alıp neredeyse yüzde 50 oya ulaşıp AK Parti'yi zora sokacaklarının hayalini görüyorlar… Yandaş kamuoyu yoklamaları da onları bu şekilde kandırıyor…

    Hâlbuki tablo çok açık… Saadet'in şu anda seçim olsa alacağı oy yüzde 0,6'yı geçmez. İYİ Parti ise ancak yüzde 4 veya 5 oy alabiliyor… CHP'nin yüzde 25 oyunu da buna eklerseniz ittire kaktıra ancak yüzde 31 ediyor… Hadi biraz da torpil yapalım ancak yüzde 35… Bununla ne Meclis'te çoğunluk elde edilir ne de AK Parti'ye tehdit oluşturulur…

    AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ise daha şimdiden yüzde 50'nin üzerine oy alıyor… Saadetin gösteremediği kıvraklığı ise Büyük Birlik Partisi gösteriyor… BBP gerçekçi, yüzde 1'in üzerinde oyu var ama bunu akıllıca TBMM'de sandalye tahvil edecek… Beş tane milletvekilliği alıp hiç milletvekili çıkaramayacakken Meclise girecek… Hem de ittifakı sıkıntıya sokmadan… BBP "oy pusulasına amblemimi koymasanız da olur" deyip hem AK Parti'yi hem de MHP'yi rahatlatıyor…

    'BÜTÜN HEDEFLERİ 'AK PARTİ'Yİ TÖKEZLETEBİLİR MİYİZ' HESAPLARI'

    Recep Tayyip Erdoğan - Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    'Erdoğan Saadet Partisi'ne 2 bakanlık vaat etti' iddiası
    Buna karşılık Saadet yükseklerde oynamaya çalışıyor. Zaten Saadet liderliğinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en ufak bir muhabbet hisleri beslemedikleri ortada… Hatta 'nefret' sözcüğü bile kullanılır… Saadet başkanı Temel Karamollaoğlu ile daha Cumhurbaşkanımız Afrika'da iken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop uzun uzun görüşüyor ama bir netice alınamıyor… Çünkü Saadet çoktan Meral Akşener'e 'Erdoğan'ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda…

    CHP'de birileri 'HDP ile ittifak kuralım' baskısı yapıyor… Ama CHP'yi yönetenler bunun oy kaybettireceğini anladılar ve HDP'nin CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifakına 'dışardan' destek vermesini istiyorlar…

    Neticede birileri ham hayal peşinde… Bugünkü şartlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Cumhurbaşkanı seçileceğini onlarda çok iyi biliyor… Bütün hedefleri 'acaba AK Parti'yi TBMM'de tökezletebilir miyiz?' hesapları… Saadet ve Meral Akşener'le bu da olmaz…"

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    Etiketler:
    cumhur ittifakı, CHP, BBP, HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Mustafa Şentop, Meral Akşener, İlnur Çevik, Temel Karamollaoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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