Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Saadet Partisi, 'Erdoğan'ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş

Çevik, Yeni Birlik'te yayınlanan bugünkü yazısında, "Saadet Partisi'ni anahtar parti yapmaya çalışanlar, onu CHP ve İYİ Parti ittifakının dinamosu gibi göstermeye çalışanlar hem kendilerini, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i çok kötü aldatıyorlar… Belli ki bu işten hiç anlamıyorlar… Saadet Partisi anahtar falan değil ve bulunmaz Hint kumaşı hiç değil" dedi.
'YANDAŞ KAMUOYU YOKLAMALARI DA ONLARI KANDIRIYOR'
Çevik'in "Yok efendim Saadet yine anahtar parti imiş" başlıklı yazısı şöyle:
Hâlbuki tablo çok açık… Saadet'in şu anda seçim olsa alacağı oy yüzde 0,6'yı geçmez. İYİ Parti ise ancak yüzde 4 veya 5 oy alabiliyor… CHP'nin yüzde 25 oyunu da buna eklerseniz ittire kaktıra ancak yüzde 31 ediyor… Hadi biraz da torpil yapalım ancak yüzde 35… Bununla ne Meclis'te çoğunluk elde edilir ne de AK Parti'ye tehdit oluşturulur…
AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ise daha şimdiden yüzde 50'nin üzerine oy alıyor… Saadetin gösteremediği kıvraklığı ise Büyük Birlik Partisi gösteriyor… BBP gerçekçi, yüzde 1'in üzerinde oyu var ama bunu akıllıca TBMM'de sandalye tahvil edecek… Beş tane milletvekilliği alıp hiç milletvekili çıkaramayacakken Meclise girecek… Hem de ittifakı sıkıntıya sokmadan… BBP "oy pusulasına amblemimi koymasanız da olur" deyip hem AK Parti'yi hem de MHP'yi rahatlatıyor…
'BÜTÜN HEDEFLERİ 'AK PARTİ'Yİ TÖKEZLETEBİLİR MİYİZ' HESAPLARI'
CHP'de birileri 'HDP ile ittifak kuralım' baskısı yapıyor… Ama CHP'yi yönetenler bunun oy kaybettireceğini anladılar ve HDP'nin CHP, İYİ Parti ve Saadet ittifakına 'dışardan' destek vermesini istiyorlar…
Neticede birileri ham hayal peşinde… Bugünkü şartlarda Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Cumhurbaşkanı seçileceğini onlarda çok iyi biliyor… Bütün hedefleri 'acaba AK Parti'yi TBMM'de tökezletebilir miyiz?' hesapları… Saadet ve Meral Akşener'le bu da olmaz…"
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