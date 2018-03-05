Şehir Hatları'nın Karaköy-Kadıköy seferi yapılamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi'nin bağlı olduğu babanın kopması üzerine saat 06.20'den itibaren yapılması gereken Karaköy-Kadıköy vapur seferleri gerçekleştirilemedi.

Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması sonrası seferler durdu. Kadıköy'e yapılan vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. pic.twitter.com/DIZF5xNK71 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 5, 2018

​Şehir Hatları seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kadıköy ile Karaköy arasındaki ulaşım, deniz motorlarıyla sağlanıyor. Yetkililer, Karaköy İskelesi'ndeki onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.