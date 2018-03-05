Bozdağ: Kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor" dedi. Cinsel istismar düzenlemesine ilişkin bilgi veren Bozdağ, "Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması tamamen yasaklanacak" diye konuştu.