ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yarın da kapalı

Büyükelçilik bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmazken 'Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yapan IŞİD'liler' oldukları iddia edilen kişilere operasyon yapıldı.

SAMSUN'DA 4 IRAKLI GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli (Sohaıb Qusay Taha Al-D., Fernas Hüseyin A., Omar Shıbab Ahmed Al D., Azhar Abdulkadhım Salman Al B.) gözaltına alındı.

Öncesinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Ankara Elçiliği, güvenlik tehditleri nedeniyle 5 Mart'ta halka kapatılacaktır. Büyükelçilik, yeniden açılış tarihini duyuracaktır" denilmişti.

'UZAK DURUN' UYARISI

Bu süre boyunca yalnizca aciliyet gerektiren durumlarda servis sağlanacağı, vize mülakatlarının da iptal edildiği belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarından turistik bölgeler ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda dikkatli olmaları, kalabalıklardan ve büyükelçilikten uzak durmaları istenildi.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu akşam ikinci bir açıklama yapan ABD ﻿Büyükelçiliği, yarın da güvenlik gerekçesiyle kapalı olacağını duyurdu.