Ünal: CHP sekiz kere kaybettiği seçimi, dokuzuncu defa kaybetmek istiyor

Ünal, seçim güvenliği tartışmalarında CHP'nin aldığı konumu şu sözlerle değerlendirdi:

" Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor."

'ŞEKER FABRİKALARINA ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ OLMAYACAK'

Ünal, şeker fabrikalarına dönük olarak Erdoğan'ın bir müdahalede bulunup bulunmayacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

" Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak."